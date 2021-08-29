ПРОСТО🔥БЫСТРО🔥БЕЗОПАСНО
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО 10000$ В МЕСЯЦ В СТАМБУЛЕ 👍
ТРЕБОВАНИЯ: 18-35 лет, без лишних кило, с желанием работать. Знание английского языка не нужно.
УСЛОВИЯ: проживание в отеле 5☆, работа только с VIP гостями 12:00-2:00
ОПЛАТА: час 200 у.е. в день 4-5 заказов, на руки 30% РАССЧЁТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ👍🏻
♻️ Отель, рекламу и расходные материалы полностью оплачивает работодатель!
С нами легко работать и зарабатывать до 10000$ в месяц! Мы находимся в самом Стамбуле и работаем много лет ❤️ Фото отелей, скрины, верификацию предоставляем.
Пиши прямо сейчас WhatsApp +44 7859 8404 13
🖤CALIPSO RELAX CLUB.🖤
Приглашаем к сотрудничеству всех представительниц прекрасной половины человечества, со всех уголков Украины, от 18-35 лет.
Рассмотрим для сотрудничества любые типажи.
🏩Предоставим жильё в центре Киева.
💰Гарантированно выведем на ежедневный доход от 7000 грн, в месяц около 8000$.
💵Цены на апартаментах совершенно разные от 1600-2500 грн часик, конкуренции нет и не будет, на каждую эскорт-модель делается индивидуальная реклама для повышения ее дохода.
🛏🧴🛁На квартире с хорошим и уютным ремонтом, со всем необходимым для работы максимум 2-3 девочки.
🚪🗝🛋Для проживания девочкам с других городов мы предоставляем отдельную комнату, с хорошим ремонтом, чистым бельём.
📆У нас есть график работы, но это не значит, что ты будешь работать от заката до рассвета, график ты составляешь себе сама, он и нужен для того, что бы у тебя были выходные.
💎Пиши мне в личные сообщения, я отвечу на все твои вопросы:💎
https://t.me/escortvacancykiev
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В развлекательный комплекс на постоянную работу требуются массажистки от 18 до 40 лет, модельные данные, опыт не требуются! Преимущества работы в нашем массажном салоне:- Опыт работы необязателен, есть возможность обучения;- Предоставляем жильё иногородним;- Высокая заработная плата (70000/месяц + % и бонусы);- Уважительное отношение к персоналу; Работа в приятном коллективе. Звоните 380636775684 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Tati_escort_work
Элитное агентство по сопровождению объявляет набор девушек для работы в Киеве. Тебе всего лишь нужно быть милой и обаятельной,возрастом от 18 лет! Только у нас самая ВЫСОКАЯ заработная плата. Безопасность гарантируем график работы индивидуальный Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s
Милые девушки , не будем расписывать плюсы от работы с нами, приезжайте и убидитесь сами в наших гарантированных условиях для вас!!!
— Работа от 10 часов , всё зависит от ваших желаний
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Идет набор от 18 до 40 лет , нужны ухоженные и общительные девушки с огромным желанием работать . Звоните-пишите 24/7 +79274923383
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Мы — элитное агентство в сфере досуга и сопровождения с большим стажем работы. К нам приезжают девушки из разных уголков нашей страны, чтобы исполнить свои мечты и решить финансовые проблемы. Перестаньте зависеть от кого-либо, возьмите жизнь в свои руки! Мы обеспечим вас работой и поможем сделать первый шаг на пути к собственной независимости!Приглашаем девушек от 18 лет на высокооплачиваемую работу в сфере эскорта. Рассматриваем девушек всех типажей, набираем со всей Украины.Мы предлагаем:- работу в VIP апартаментах в центре Киева;- высокую заработную плату и ежедневные выплаты;- индивидуальный график работы;- конфиденциальность и безопасность;- личного водителя и охрану.От вас требуется лишь желание работать и зарабатывать. Звоните и измените свою жизнь к лучшему! Звоните 380634233669 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @top_work_kiev
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❣️Требования к девушкам:
❣️Возраст 18-30 лет
❣️Адекватность
❣️Стремление заработать
❣️Наличие качественных фото (селфи хорошего качества)
📞Ваш персональный менеджер ответит на любой ваш вопрос WhatsApp 📲💋
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Приглашаем девушек на работу в город Киев, в наш элитный салон интим услуг. У нас вы получите очень высокие заработки, поскольку наши салоны являются элитными в городе, индивидуальный подход к каждой из девушек, дружный коллектив ,безопасность, конфиденциальность, для иногородних предоставляется бесплатное проживание.! Информация по телефону. Звоните 380636775684 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Tati_escort_work
МОСКВА 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
🔥🔥🔥 ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБОТАТЬ
Ищем молодых, привлекательных девушек от 18 до 28 лет
БОЛЬШИЕ заработки с первого дня
ПРАЙС:
Выезд час от 10 000 до 18 000 (возможно выше)
Два часа от 15 000 до 30 000
Ночь ЧИСТЫМИ от 50 000
💗 Работа 50/50 💗
ДОПЫ и ЧАЕВЫЕ только ваши
🍓 От вас хорошие фото для постов (не будут публиковаться)
🍒 Клиенты проходят проверку в пробивках
🥥 Большинство из них иностранцы — не будете светиться
🍇 Проживание обеспечим
🍭Условия подробно и отзывы смотрите здесь: https://telegra.ph/Rabota-v-Moskve-i-zagranicej-07-24
🍭WhatsApp https://wa.me/79006565260
Приглашаются на высокооплачиваемую работу в сфере досуга и сопровождения в Киев девушки, женщины от 18 лет. Модельные данные не требуются, набор всех типажей, главное — желание работать. Высокий и стабильный заработок (от 50000 грн/месяц), ежедневные выплаты. Дружный коллектив. 100% безопасность и конфиденциальность. Индивидуальный график работы. Иногородним помощь с жильём. Если вы позитивны, общительны, целеустремленны — тогда мы ждём Вас! Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s
💸 Есть цель купить квартиру, машину, да и просто на красивую жизнь заработать хочется?
Тогда тебе к нам!
🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 http://catwalk-models.ru/ 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤
🔮МЫ ИЩЕМ : молодых, красивых, стройны адекватных девушек, которые ОЧЕНЬ хотят работать!
🔮ВОЗРАСТ От 18 до 30 лет
В среднем заработок 600 000 рублей в месяц
ИДЕАЛЬНО, если вы стройная до 22 лет русая или блондинка — тогда заработок до МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ (15 000$) — это АБСОЛЮТНО реально, доказано на практике
🔮Час от 10 000 до 18 000, два часа от 15 000 до 30 000
🔮ТАКЖЕ есть «темы» — разовые встречи за большой гонорар
🔮Документы обязательно у вас, расчет ежедневный (кассы у вас)
❗Чаевые и доп услуги ТОЛЬКО ВАШИ
Проживание в 1- или 2-х комнаты элитных апартаментах
✅ Иногородним предоставляем проживание
❗Работа по реал фото или типажным фотографиям — зависит только от вашего желания и суммы, которая вам нужна
⚠️ Условия подробно и отзывы смотрите здесь: https://telegra.ph/Rabota-v-Moskve-i-zagranicej-07-24
⚠️ Все вопросы на WhatsApp: http://wa.me/790065656260