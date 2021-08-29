🖤CALIPSO RELAX CLUB.🖤

Приглашаем к сотрудничеству всех представительниц прекрасной половины человечества, со всех уголков Украины, от 18-35 лет.

Рассмотрим для сотрудничества любые типажи.

🏩Предоставим жильё в центре Киева.

💰Гарантированно выведем на ежедневный доход от 7000 грн, в месяц около 8000$.

💵Цены на апартаментах совершенно разные от 1600-2500 грн часик, конкуренции нет и не будет, на каждую эскорт-модель делается индивидуальная реклама для повышения ее дохода.

🛏🧴🛁На квартире с хорошим и уютным ремонтом, со всем необходимым для работы максимум 2-3 девочки.

🚪🗝🛋Для проживания девочкам с других городов мы предоставляем отдельную комнату, с хорошим ремонтом, чистым бельём.

📆У нас есть график работы, но это не значит, что ты будешь работать от заката до рассвета, график ты составляешь себе сама, он и нужен для того, что бы у тебя были выходные.

💎Пиши мне в личные сообщения, я отвечу на все твои вопросы:💎

https://t.me/escortvacancykiev